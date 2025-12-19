Эксперт назвала минусы резкого возвращения к физнагрузкам после праздников

По ее словам, возвращаться к спорту нужно постепенно.

Фитнес-тренер Юлия Смирновская назвала минусы резкого возвращения к физнагрузкам после праздников. Ее слова приводит телеканал "360".

Эксперт отметила, что физическая активность является заботой и любовью к себе и своему здоровью. По ее словам, с таким подходом человеку будет легко вернуться после праздников к прежнему режиму.

Тренер отметила, что возвращаться к спорту нужно постепенно. Смирновская посоветовала оставить первую неделю как период пробуждения, чтобы тело адаптировалось к нагрузке. В качестве занятий можно практиковать кардио, суставную разминку, работу с собственной массой тела, пилатес и йогу. Специалист настоятельно рекомендует "слушаться тело", чтобы оно могло адаптироваться после долгой паузы к привычному ритму.

Фото: pxhere.com