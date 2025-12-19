Юрист прокомментировал суд над президентом Венесуэлы

Мадуро может грозить от 30 лет заключения до пожизненного срока.

Эксперты охарактеризовали захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро как "государственный разбой в попытке присвоить нефть". В Нью-Йорке прошло первое заседание по делу: фигурантами также являются его супруга Сесилия Флорес, сын Николас Эрнесто Мадуро Герра, действующий министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, предшественник на этом посту Рамон Родригес Чачин и один из лидеров преступной группировки Tren de Aragua Эктор Растенфорд Герреро Флорес. В материале телеканала "360" юрист Николай Топорнин рассказал, что грозит Мадуро.

По версии обвинения, Мадуро 25 лет способствовал "процветанию наркокоррупции ради собственной выгоды", и это позволило наркокартелям использовать страну в качестве перевалочной базы для транзита кокаина в США. Венесуэльский лидер не признал вину и назвал себя военнопленным, как и жена.

Мадуро может грозить от 30 лет заключения до пожизненного срока. Кроме того, есть вероятность вынесения смертного приговора. Юрист подчеркнул: пока рано утверждать, что вопрос приговора уже решен. Все обвинения носят политизированный характер, но они серьезные, дополнил специалист.

Выкрасть действующего президента без каких-либо санкций международных органов, то есть сделать все так тайно, получается государственный разбой. Любой президент обладает определенной защитной юрисдикцией как глава государства. Он же не прекратил быть президентом Венесуэлы. Николай Топорнин, юрист

А президент США Дональд Трамп признал, что в основном его интересуют нефтяные ресурсы.

