США предъявили список требований временному лидеру Венесуэлы после свержения Мадуро

Вашингтон в первую очередь ждёт от Каракаса борьбы с наркотрафиком.

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила список требований временному главе Венесуэлы Делси Родригес, которую Белый дом признал после свержения и вывоза Николаса Мадуро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Вашингтон ожидает, что Родригес предпримет ряд шагов, от которых отказывался Мадуро: усилит борьбу с наркотрафиком. вышлет из страны иранских, кубинских и других "враждебных Вашингтону агентов", прекратит поставки венесуэльской нефти странам, считающимся противниками США. Кроме того, американские чиновники рассчитывают, что Родригес будет содействовать организации в Венесуэле свободных и прозрачных выборов, после которых она сама должна уйти в отставку. Конкретные сроки не устанавливаются: ранее Трамп заявлял, что провести выборы невозможно, пока в стране "не наведут порядок".

По данным Politico, Вашингтон готов использовать как "кнут", так и "пряник". В случае отказа от сотрудничества США могут применить новые военные или экономические меры. В случае выполнения требований Родригес может рассчитывать на снятие части санкций и разблокировку её личных активов, замороженных в Катаре и Турции. Также США могут потребовать освобождения осуждённых американских граждан, находящихся в венесуэльских тюрьмах.

Фото: YouTube / The White House