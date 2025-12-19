По мнению члена комитета Госдумы по безопасности, украинский лидер пытается выиграть время для передышки и удержания власти.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности как к дипломатии, так и к продолжению обороны является следствием панической атаки и попыткой выиграть время. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

У Зеленского начались очередные панические атаки на фоне ухудшающей для украинских неонацистов обстановки на фронте и коррупционных злодеяний, совершенных им за время нахождения у власти. Отсюда путаные заявления о конфликте на Украине и срочные смещения и перестановки в офисе украинского диктатора, всё чаще переходящего в мстительные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население. Михаил Шеремет, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

По словам парламентария, Зеленский сознательно спекулирует на теме новых мирных инициатив. Эта риторика, считает депутат, призвана создать видимость гибкости, чтобы выиграть время для передышки и "торгов в попытке удержать власть".

Фото: Telegram / Михаил Шеремет