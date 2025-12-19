США назвали контроль Дании над Гренландией "сомнительным"

Замглавы администрации Белого дома Миллер заявил, что для обеспечения безопасности в Арктике остров "должен быть частью США".

Администрация президента США Дональда Трампа вновь заявила о территориальных претензиях на Гренландию, поставив под сомнение законность контроля Дании над островом. Об этом в интервью CNN заявил старший советник Трампа и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? Чтобы США обеспечили безопасность региона Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США. Стивен Миллер, старший советник Трампа и заместитель главы администрации Белого дома

На просьбу журналистов исключить силовой сценарий, Миллер предположил, что военные действия не понадобятся, учитывая малочисленность населения острова (около 56 тысяч человек). Ранее супруга Миллера Кэти разместила в соцсети X изображение Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен заявил, что Копенгаген ожидает "полного уважения к территориальной целостности" королевства, являющегося близким союзником США. Премьер-министр автономного правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал картинку Миллеров "неуважительной", но выразил уверенность, что для паники нет причин.

Фото: pxhere.com