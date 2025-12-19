Сенатор Клишас предложил ЕС ввести санкции против США за удары по Венесуэле

Член Совета Федерации заявил, что Евросоюз должен отреагировать на "военную агрессию США" против суверенного государства.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал Европейский союз ввести санкции против Соединённых Штатов за военные удары по Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Ждём санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства. Андрей Клишас, сенатор, глава комитета СФ по конституционному законодательству

Напомним, утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. По данным журналистов, приказ о нанесении ударов по венесуэльским объектам отдал лично президент США Дональд Трамп. Атакам подверглись военные объекты, здание правительства, резиденция министра обороны и мавзолей бывшего лидера страны Уго Чавеса. Белый дом впоследствии подтвердил информацию о проведении операции.

