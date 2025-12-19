США выдвинули официальные обвинения Мадуро и его жене в наркотерроризме

Обвинения выдвинуты после военной операции США в Венесуэле.

Прокуратура США официально предъявила обвинения действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Они обвиняются в наркоторговле, связях с терроризмом и хранении незаконного оружия. Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X.

Обвинительные заключения были выдвинуты в Южном округе штата Нью-Йорк. Согласно документам, Мадуро инкриминируют "сговор с целью наркоторроризма" и ввоз кокаина на территорию Соединённых Штатов. Ему и его супруге также вменяют хранение пулемётов и другого вооружения. Все обвинения, как указано, выдвинуты "против интересов США".

В заявлении говорится, что американская сторона намерена привлечь обвиняемых к ответственности. Мадуро и Флорес должны предстать перед федеральным судом США.

Данный юридический шаг следует за военной операцией США в Венесуэле в ночь на 3 января, которая, по данным источников, длилась менее получаса. Президент США Дональд Трамп заявлял, что операция завершилась успешно, а Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Госсекретарь США Марко Рубио позже заявил об отсутствии планов новых атак.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МИД России осудили вооружённую агрессию США против Венесуэлы.

Фото: YouTube / The White House