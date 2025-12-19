Рютте заявил, что Гренландия готова принять американские войска

Ранее США выражали прямые территориальные претензии на Гренландию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Гренландия готова разместить на своей территории увеличенный контингент американских военных. Об этом он сообщил в интервью CNN, комментируя вопрос о способах предотвращения силовой аннексии острова США.

Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение вопроса размещения там дополнительных американских войск полностью открыто. С этим нет никаких проблем. Соответствующие соглашения существуют. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Это заявление прозвучало на фоне растущих территориальных претензий США. Ранее высокопоставленные представители администрации президента Дональда Трампа поставили под сомнение суверенитет Дании над Гренландией, а супруга советника Трампа Стивена Миллера разместила в соцсетях карту острова в цветах американского флага с подписью "Скоро".

