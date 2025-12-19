Россия направила подлодку для сопровождения танкера "Маринера", за которой "охотится" США

Американское издание, ссылаясь на чиновника, сообщает, что российские военные корабли движутся навстречу судну.

Россия направила подводную лодку и другие военные суда навстречу танкеру "Маринера" (Marinera), чтобы обеспечить его безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы, пишет издание. Официальных подтверждений или комментариев от российских властей газета не приводит.

Напомним, 5 января МИД России заявил, что Москва отслеживает ситуацию вокруг танкера "Маринера", который в международных водах Северной Атлантики "преследуется военными США и НАТО". В ведомстве подчеркнули, что судно осуществляет плавание под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами международного морского права. Отправка военных кораблей, если информация подтвердится, станет прямым ответом на действия США по силовому давлению на российское судно.

Ранее Piter.TV сообщал, что МИД РФ отслеживает преследование американцами и НАТО российского танкера "Маринера".

Фото: pixabay