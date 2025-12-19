МИД РФ отслеживает преследование американцами и НАТО российского танкера "Маринера"

Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера "Маринера", который в международных водах Северной Атлантики преследуется военными США и НАТО. Об этом сообщили "Известиям" в Министерстве иностранных дел РФ.
Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км.
МИД РФ
В МИД подчеркнули, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами международного морского права. Российские дипломаты выразили надежду на соблюдение западными странами принципов свободы судоходства в открытом море, которые они сами публично декларируют.
Фото: pixabay
