МИД РФ отслеживает преследование американцами и НАТО российского танкера "Маринера"

В Москве выразили надежду на соблюдение Западом принципов свободы судоходства.

Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера "Маринера", который в международных водах Северной Атлантики преследуется военными США и НАТО. Об этом сообщили "Известиям" в Министерстве иностранных дел РФ.

Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км. МИД РФ

В МИД подчеркнули, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами международного морского права. Российские дипломаты выразили надежду на соблюдение западными странами принципов свободы судоходства в открытом море, которые они сами публично декларируют.

