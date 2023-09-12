Жертвой операции Пентагона стал как минимум один моряк.

Американские военнослужащие совершили очередной ракетный удар по очередному судну, находившемуся в восточной части Тихого океана. Предположительно, корабль перевозил запрещенные вещества. Соответствующими данными через социальных сетях поделились представители Южного командования США. Иностранные эксперты отметили, что, предположительно, жертвой операции стал один из членов экипажа. Никто из представителей Пентагона не пострадал.

22 декабря по указанию военного министра Пита Хегсета объединенная оперативная группа "Южное копье" (Southern Spear) нанесла смертельный кинетический удар по неприметному судну, эксплуатируемому террористическими организациями в международных водах. пост Южного командования США

Напомним, что вашингтонская администрация на протяжении нескольких месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в акваторию Карибского моря. США совершают ракетные удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков. Также местные власти неоднократно угрожали главе местного государства из Каракаса Николасу Мадуро. Ранее президент-республиканец Дональд Трамп ввел блокаду в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под западным санкционным давлением и направляются в латиноамериканскую республику. Также лидер Белого дома объявил о признании действующих властей Венесуэлы иностранной террористической организацией. В субботу, 20 декабря, береговая охрана США перехватила танкер Centuries. Корабль находился в международных водах у берегов Венесуэлы. А 10 числа американцами захвачен нефтяной танкер Skipper, который находился под санкциями из-за связей с Ираном. Национальное правительство Венесуэлы распространило коммюнике о готовности привлечь внимание мирового сообщества к фактам нарушения международного права со стороны Вашингтона, вплоть до обращения в Совет безопасности ООН.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США