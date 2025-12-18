США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Удар выполнен по личному приказу Пита Хегсета.

Вооруженные силы США 17 декабря совершили ракетный удар по якобы перевозившему наркотики судну, находившемуся в Восточной части Тихого океана. Соответствующей информацией с журналистами поделилось Южное командование. Иностранные военнослужащие из Вашингтона пояснили, что в результате успешно проведенной операции ликвидированы четыре человека. Никто из бойцов Пентагона не пострадал. Задача выполнена по распоряжению шефа Пентагона Пита Хегсета объединенной оперативной группой операции "Южное копье".

Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. пост Южного командования ВС США

Напомним, что в августе 2025 года американская газета The New York Times сообщил читателям о том, что президент-республиканец Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале использования военной силы в отношении латиноамериканских наркокартелей. Затем в район Карибского моря Белым домом были переброшены значительные дополнительные силы ВС США. Вашингтонская администрация одобрила нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным национального правительства, перевозятся по Карибскому морю и восточной части Тихого океана запрещенные вещества в направлении США. В ноябре военное ведомство США уточнило, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования для противодействия контрабанде наркотиков.

Трамп объявил о втором ударе по "наркотеррористам" из Венесуэлы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США