Трамп объявил о втором ударе по "наркотеррористам" из Венесуэлы

В США убили трех "наркотеррористов", находившихся в международных водах.

Вооруженные силы США нанесли второй удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы, находившемуся в международных водах. Соответствующее заявление через собственную социальную сеть Truth Social сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. По словам иностранного политика, борт двигался в сторону США. В рамках операции погибли три "наркотеррориста", а военнослужащие не пострадали. Лидер Белого дома назвал запрещающие вещества смертельным оружием, которое отравляет граждан.

Эти чрезвычайно жестокие картели наркоторговцев представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и жизненно важным интересам США. Дональд Трамп, глава США

Иностранный политик добавил, что американские представители будут охотиться за теми, кто перевозит наркотики, способные убить население США. Дональд Трамп заметил, что незаконная деятельность эподобных картелей на протяжении десятилетий приводила к разрушительным последствиям для местных сообществ, убивая миллионы человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости