Трамп считает неэффективными санкции Европы против России

Глава США сообщил о том, что пока что страна не будет действовать жестко против Москвы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает европейское санкционное давление в отношении России недостаточно жестким. Такую позицию иностранный политик из Белого дома изложил, общаясь с журналистами пресс-пула вашингтонской администрации в городе Бедминстере штата Нью-Джерси. В США заметили, что мировому сообществу не следует ожидать от властей, что они будут действовать в плане введения запретов и ограничений в адрес Москвы на полную мощность, пока европейцы продолжают закупаться российскими энергетическими ресурсами.

А санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп ранее упоминал, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, но только в том случае, если все страны-члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Также президент США призвал страны Североатлантического военного альянса ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100 процентов. По словам иностранного политика, это поможет положить конец украинскому кризису, после чего такие тарифы могут быть отменены.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News