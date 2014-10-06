Американский президент раскритиковал некоторых членов альянса за продолжение закупок российской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при условии полного единства стран НАТО и прекращения закупок российской нефти всеми членами альянса. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер назвал свое обращение "посланием всем государствам НАТО и миру":

"Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России"

Трамп раскритиковал некоторых членов альянса за продолжение закупок российской нефти, назвав эту практику "шокирующей" и ослабляющей переговорные позиции НАТО. Он также призвал страны альянса ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%, связав эти меры с возможностью скорейшего завершения украинского кризиса.

Американский президент повторил свою характеристику конфликта как "войны Байдена и Зеленского", заявив:

"Если НАТО сделает, как я сказал, то война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. Если нет, то вы тратите мое время, а также время и энергию Соединенных Штатов"

Заявление Трампа было сделано в контексте его продолжающейся критики политики текущей администрации США и подходов европейских союзников к отношениям с Россией и Китаем. Эксперты отмечают, что подобные заявления могут оказать значительное влияние на динамику внутри альянса в преддверии предстоящих саммитов НАТО.

Ранее Piter.TV сообщал, что Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем.

Фото: YouTube / The White House