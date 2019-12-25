По его словам, односторонние бомбардировки Катара не способствуют достижению целей Израиля и США.

Президент США Дональд Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента. Он подчеркнул, что односторонние бомбардировки Катара не способствуют достижению целей Израиля и США.

Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира. Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House