Президент США Дональд Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента. Он подчеркнул, что односторонние бомбардировки Катара не способствуют достижению целей Израиля и США.
Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира.
Дональд Трамп, президент США
