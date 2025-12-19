США перебросили в Британию флот и вертолёты спецназначения на авиабазы

Как минимум 14 стратегических транспортных самолётов C-17 и два вооружённых вертолёта AC-130J Ghostrider прибыли на три совместные базы.

Соединённые Штаты начали масштабную переброску авиационной группировки на территорию Великобритании. Как сообщает газета The Times, с субботы, 6 января, на трёх совместных авиабазах в британских графствах Саффолк и Глостершир приземлился флот как минимум из 14 тяжелых транспортных самолётов C-17 Globemaster III и двух вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider.

Издание отмечает, что на борту одного транспортника C-17, способного перевозить тяжёлую технику и личный состав, могут размещаться как минимум пять многоцелевых вертолётов MH-60M Black Hawk и один тяжелый транспортный вертолёт MH-47G Chinook. Оба типа вертолётов активно используются американским спецназом для проведения специальных операций.

Авиабазы, на которые прибыла техника, используются совместно Королевскими ВВС Великобритании и ВВС США. Масштабная переброска американской авиации на британскую территорию, осуществлённая сразу после операции США в Венесуэле, может свидетельствовать о подготовке к новым силовым действиям или усилении военного присутствия НАТО в Европе. Официальные комментарии от Пентагона и Министерства обороны Великобритании пока не поступали.

Фото: pxhere.com