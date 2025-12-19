"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил с Рождеством по-особенному

Зампред Совбеза РФ ответил аналогичной стилистикой на публикацию Госдепа США.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил "Русский мир" с Рождеством, разместив в социальной сети X тематическое изображение с жёстким политическим подтекстом. На чёрно-белой открытке с зимним видом на храм Христа Спасителя размещена надпись на английском языке: "Не играйте в игры с Россией" (Do not play games with Russia).

С Рождеством Христовым, Русский мир! Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ

Публикация является прямым ответом на аналогичную по стилистике картинку, ранее размещённую в аккаунте Госдепартамента США. На американском изображении был показан президент Дональд Трамп с угрожающей надписью "Не играйте в игры с президентом Трампом". Медведев использовал схожий визуальный язык: кроваво-красный шрифт и нуарную обработку фотографии.

Ранее, 6 января, с рождественским посланием к верующим обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который призвал неверующих "открыть Богу своё сердце".

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев