Патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество "открыть сердце Богу"

В своём рождественском послании предстоятель РПЦ охарактеризовал праздник как время надежды, мира и тихой радости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с посланием по случаю наступающего праздника Рождества Христова, в котором призвал всех верующих стать "Христовым благоуханием Богу" через дела милосердия, а тех, кто не является частью церковной общины, — открыть своё сердце для Бога. Обращение опубликовано на сайте Московского патриархата.

К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх охарактеризовал праздник как "праздник надежды, праздник мира, праздник тихой радости". Он призвал верующих дарить надежду скорбящим, утешать унывающих, делиться радостью и помогать нуждающимся.

Фото: patriarchia.ru