В Ленинградском зоопарке на Рождество появился детеныш игрунки
Сегодня, 23:31
Семья игрунок в Петербурге пополнилась девятым малышом.

В Ленинградском зоопарке у пары игрунок Лусио и Хельги 7 января родился детеныш, который стал девятым потомством в этой семье. О появлении малыша сотрудники зоопарка сообщили 30 января.  

По данным учреждения, пол новорожденного пока определить не удалось. Детеныш постоянно находится рядом с родителями, а также с братьями и сестрами, что затрудняет осмотр. В первые два месяца жизни детеныш передвигается, держась за спины взрослых животных. После рождения основную заботу о малыше взяли на себя отец и старшие детеныши. Самка занимается кормлением.

В зоопарке отметили, что новорожденный проявляет активность и интерес к окружающей среде. 

Ранее мы сообщили о том, что самка манула Пепе прибыла в Ленинградский зоопарк.

Фото: Ленинградский зоопарк

