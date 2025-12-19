В Ленинградском зоопарке на Рождество появился детеныш игрунки

Семья игрунок в Петербурге пополнилась девятым малышом.

В Ленинградском зоопарке у пары игрунок Лусио и Хельги 7 января родился детеныш, который стал девятым потомством в этой семье. О появлении малыша сотрудники зоопарка сообщили 30 января.

По данным учреждения, пол новорожденного пока определить не удалось. Детеныш постоянно находится рядом с родителями, а также с братьями и сестрами, что затрудняет осмотр. В первые два месяца жизни детеныш передвигается, держась за спины взрослых животных. После рождения основную заботу о малыше взяли на себя отец и старшие детеныши. Самка занимается кормлением.

В зоопарке отметили, что новорожденный проявляет активность и интерес к окружающей среде.

Фото: Ленинградский зоопарк