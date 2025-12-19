Самка манула Пепе прибыла в Ленинградский зоопарк

Всего шесть отечественных зоопарков содержат манулов, причем Ленинградский питомник выделяется наличием плодоносной пары, которая уже успела произвести потомство.

В Ленинградский зоопарк прибыла пятилетняя самка манула по кличке Пепе, которую перевезли из Барнаульского зоопарка в рамках временной программы содержания, нацеленной на сохранение и размножение вида, утвержденной Европейско-Азиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Об этом сообщил "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Зоопарк в Петербурге входит в число немногих российских зоопарков, где представлена данная редкая порода. Всего шесть отечественных зоопарков содержат манулов, причем Ленинградский питомник выделяется наличием плодоносной пары, которая уже успела произвести потомство.

Пепе благополучно перенесла переезд и теперь проходит карантин длительностью около месяца. Это необходимо для оценки ее физического состояния и постепенной адаптации к новому месту обитания.

Администрация зоопарка заверила, что подробно расскажет обо всех этапах переезда Пепе на выставку, как только животное полностью привыкнет к своему новому дому.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

