Барнаульский манул Пепе отправилась к жениху к Ленинградский зоопарк

Барнаульская самка манула по имени Пепе направляется в Санкт-Петербург для участия в важной миссии по спасению редких представителей своего вида. Основная цель путешествия – формирование генетически благополучной пары и появление здорового потомства, говорится в сообщении пресс-службы местного зоопарка.

Живущие в Барнауле манулы – брат и сестра Чип и Пепе, их спаривание невозможно, поскольку это грозит появлением опасных мутаций у детёнышей. Чтобы избежать подобного сценария и поддержать популяцию животного, международными специалистами было решено подобрать ей партнёра в другом регионе.

Выбор партнера состоялся в рамках специальных программ European Regional Association of Zoos and Aquaria (ЕРАЗА) и Studbook Organisation for Zoo Animals in Russia (СОЗАР), направленных на изучение и разведение манулов. Исследовав родословные всех особей, содержащихся в зоопарках-партнёрах, эксперты определили оптимальные генетические комбинации. Таким образом, Пепе получила своё особое задание — продолжить род вне родного региона.

Манул является исчезающим видом, внесённым в Международную Красную книгу и российскую Красную книгу. Его численность в естественной среде обитания неуклонно снижается, поэтому программы размножения, реализуемые в зоологических учреждениях, играют критически важную роль в сохранении генетической базы этого уникального хищника.

