Петербуржцам показали главных любителей снега из Ленинградского зоопарка

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 января показали Финика и Бертольда, любящих зиму сильнее остальных обитателей.
Выдры очень ждали снег: они охотятся за лакомствами, которые прячут зоологи, а также катаются на пузике по ледяным горкам и закапываются в сугробы.
Сплошная зимняя сказка, а не жизнь!
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая)
