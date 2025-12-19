  1. Главная
Петербуржцам показали главных любителей снега из Ленинградского зоопарка

Выдры очень ждали снег: они охотятся за лакомствами, которые прячут зоологи.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 января показали Финика и Бертольда, любящих зиму сильнее остальных обитателей. 

Выдры очень ждали снег: они охотятся за лакомствами, которые прячут зоологи, а также катаются на пузике по ледяным горкам и закапываются в сугробы. 

Сплошная зимняя сказка, а не жизнь! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский зоопарк помог сотрудникам зооцентра Волгограда обустроить вольеры. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

