Петербуржцам показали главных любителей снега из Ленинградского зоопарка

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 20 января показали Финика и Бертольда, любящих зиму сильнее остальных обитателей.

Выдры очень ждали снег: они охотятся за лакомствами, которые прячут зоологи, а также катаются на пузике по ледяным горкам и закапываются в сугробы.

Сплошная зимняя сказка, а не жизнь! Пресс-служба зоопарка Петербурга

