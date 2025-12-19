Ленинградский зоопарк помог сотрудникам зооцентра Волгограда обустроить вольеры

Работы продлились три дня.

Сотрудники Ленинградского зоопарка оказали помощь специалистам зооцентра Волгограда в обустройстве вольеров для спасенных животных. По информации телеканала "Санкт-Петербург", работы продлились три дня.

В частности, медведя Бэрри выкупили у частного цирка в 2023 году. В его домике установлена конструкция с гамаком, появились самодельные игрушки и пни, в которые можно прятать лакомства. В вольере медведя Сани тоже повесили лежак: малыша спасли из маленькой клетки, где он просидел порядка 20 лет. В вольерах енотов теперь есть гамаки, кормушки и природные элементы интерьера. А еще петербуржцы провели обучение для местных волонтеров.

Фото: Telegram / Зооцентр Дино