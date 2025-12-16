Летняя жара: как помочь питомцам перенести жару

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что жара может стать смертельно опасной для собак.

В летний период владельцам животных нужно быть особенно осторожными, ведь жара может стать смертельно опасной для питомцев. Телеканал 360.ru узнал способы, которые помогут хозяевам четвероногих избежать опасностей.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рекомендовал не использовать летом плотные, облегающие и герметичные намордники. От них пес может перегреться и задохнуться.

В жару они могут привести к фатальным последствиям. У собак нет потовых желез, и чтобы охладиться, они широко открывают рот и „проветривают" себя изнутри, эвакуируют избыток тепла", Михаил Шеляков, ветеринар

Кроме того, не нужно брить питомцев наголо, ведь кожа остается без защиты и быстрее обгорает. Чтобы избежать солнечных ударов, лучше избегать активных игр и для прогулок выбирать раннее утро или поздний вечер.

Владельцы крупных собак во время прогулок недолжны отходить далеко от дома. Если пес перегреется и упадет в обморок, то его важно перенести в тень.

Шеляков перечислил первые признаки солнечного удара. К ним относятся заторможенность, горячее дыхание, красные слизистые, дрожь в лапах и невозможность идти самостоятельно.

Ветеринар призвал хозяев обеспечивать животных доступом к воде и по возможности находиться с ними рядом, чтобы быстро оказать помощь.

Ранее мы сообщали, что некоторым породам собак нужно одевать специальные охлаждающие жилеты. Они способствуют снижению температуры тела животного на солнце.

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