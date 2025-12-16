Более 300 тысяч животных получили помощь в 2025 году в Петербурге

В День петербургских котов и кошек губернатор Александр Беглов рассказал о развитии системы помощи животным в городе. Сейчас работают 19 приютов, а в 2025 году более 300 тысяч питомцев получили помощь в государственных ветклиниках.

Санкт-Петербург 8 июня отмечает Всемирный день петербургских котов и кошек. Этот народный городской праздник появился в 2005 году по инициативе творческого объединения "Митьки" и со временем стал устоявшейся городской традицией. Официально об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург по праву гордится ответственным и гуманным отношением к домашним животным. Он отметил, что забота о братьях меньших составляет неотъемлемую часть местных традиций и новых приоритетов развития. Власти создают современные приюты, поддерживают систему помощи бездомным питомцам и развивают ветеринарную службу. В основе этой работы, по словам губернатора, лежат милосердие, гуманное и уважительное отношение ко всему живому.

В городе действует разветвлённая ветеринарная инфраструктура. Реконструирована клиника в Ломоносове, открыт Центр ветеринарной офтальмологии и стоматологии на Боровой улице. За 2025 год помощь в государственных клиниках получили более 300 тысяч животных, а свыше 100 тысяч прошли бесплатную вакцинацию.

В Петербурге функционируют 19 приютов, запланировано создание новых учреждений в Колпинском и Кронштадтском районах, а также строительство комплекса в Красногвардейском районе. Действующие приюты получают поддержку из городского бюджета. На компенсацию их расходов в 2025 году выделено более 6 миллионов рублей, в 2026 году — свыше 7 миллионов. Кроме того, на закупку кормов для социально ориентированных НКО-приютов предусмотрено более 52 миллионов рублей в 2025 году и более 51 миллиона — в 2026-м.

Ранее мы сообщили о том, что почти 100 протоколов за два месяца выписали за нарушение выгула собак в Петербурге.

Фото: Freepik (timolina)