В канун Рождества золотистая подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты
Сегодня, 13:49
Кроме того, с 23:55 до 03:30 7 января будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В канун Рождества, 6 января, в Северной столице золотистая подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты. Световое оформление напомнит убранство православных храмов, сообщили в Смольном. 

Подсветка порадует горожан сегодня с 16:25 до 23:59 8 января. Кроме того, с 23:55 до 03:30 7 января будут зажжены факелы Ростральных колонн. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Рождество в Петербурге потеплеет до -8 градусов, утром и днем пройдет снег. В последующие два дня температура вновь опустится до -10…-12 градусов, но выйдет солнце. 

Фото: пресс-служба Смольного 

