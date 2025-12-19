На Рождество в Петербурге потеплеет до -8 градусов

А в последующие два дня температура вновь опустится до -10…-12 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что ночью 6 января в Ленобласти температура воздуха составила -26 градусов. Днем в регионе ожидается до -12…-15 градусов, в ночь на Рождество немного потеплеет благодаря атмосферному фронту.

Завтра днем столбик термометра в Северной столице покажет -8 градусов. А в последующие два дня температура вновь опустится до -10…-12 градусов.

Атмосферный фронт подходит к городу уже ночью, так что наиболее интенсивный снег пройдет утром и в первой половине дня, потом осадки будут уже несущественными. Рассчитывать можно на 4-7 мм осадков, поэтому за предстоящие сутки в разных районах города еще прибавится от 5 до 10 см снега. Александр Колесов, синоптик

При этом антициклон принесет солнце.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2025 года в Петербурге солнце светило 7,5 часов.

Фото: Piter.TV