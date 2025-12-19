В декабре 2025 года в Петербурге солнце светило 7,5 часов

В целом год был немного теплее 2024-го.

Синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги 2025 года в Петербурге. Данными специалист поделился в своем tg-канале 3 января.

В целом год был немного теплее 2024-го, но солнце светило на 1,5 часа меньше нормы. В целом 2025-й занял второе место среди самых теплых лет: его опережает 2020 год.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге

Осадков достаточно много, даже 114% от нормы, но они далеки от самых значительных, которые отмечались в этом веке. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что после 5 января в Северной столице ожидаются морозы до -16…-18 градусов.

Главное фото: Piter.TV