После 5 января в Петербурге будет морозно и солнечно

В это же время закончатся осадки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В субботу, 3 января, циклон крутится над Балтикой, поэтому мороз ослабел, и температура воздуха составит -4…-5 градусов.

Закончатся осадки 5 января. После этого будет солнечно и холодно.

За счет ясного неба в ночь на 6 января будет холодно. Скорее всего в Петербурге до -16…-18 гр., а по Ленобласти и первые в этом году -25 гр. могут отметиться. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что 2025 год признан одним из самых теплых в Петербурге. Январь выдался рекордно дождливым, а сентябрь стал самым жарким месяцем осени.

Фото: Piter.TV