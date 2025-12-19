  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После 5 января в Петербурге будет морозно и солнечно
Сегодня, 11:39
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После 5 января в Петербурге будет морозно и солнечно

0 0

В это же время закончатся осадки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. В субботу, 3 января, циклон крутится над Балтикой, поэтому мороз ослабел, и температура воздуха составит -4…-5 градусов. 

Закончатся осадки 5 января. После этого будет солнечно и холодно. 

За счет ясного неба в ночь на 6 января будет холодно. Скорее всего в Петербурге до -16…-18 гр., а по Ленобласти и первые в этом году -25 гр. могут отметиться. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что 2025 год признан одним из самых теплых в Петербурге. Январь выдался рекордно дождливым, а сентябрь стал самым жарким месяцем осени. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии