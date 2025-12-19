Прошедший год признан одним из самых теплых в Петербурге

Январь выдался рекордно дождливым, а сентябрь третий год подряд стал самым жарким месяцем осени.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов охарактеризовал прошедший год как весьма аномальный с точки зрения климатических особенностей.

Колесов пояснил, что в расчетах строительных проектов и инженерных решений учитываются все ключевые погодные факторы, включая температуру, влажность, интенсивность солнечной радиации, частоту и силу ветровых нагрузок.

Синоптик привел конкретные примеры необычной погоды: прошедший год отличился необычайно теплым летом, причем впервые за 160 лет зарегистрировано наводнение. Январь выдался рекордно дождливым, а сентябрь третий год подряд стал самым жарким месяцем осени. Общий итог года подтвердил второе место по среднегодовой температуре за всю историю наблюдений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ожидается потепление 3 января. Несмотря на кратковременное возвращение холодов, пятница обещает оставаться достаточно холодной, с дневной температурой воздуха около -8...-10 градусов. Но уже с субботы ожидается постепенное потепление до -5...-6 градусов, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до -4 градусов.

