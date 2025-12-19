В Петербурге ожидается потепление 3 января

Температура повысится до -5...-6 градусов, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до -4 градусов.

Главным метеорологом Петербурга Александром Колесовым отмечено наступление первых серьезных морозов на территории Ленинградской области минувшей ночью. Так, в некоторых районах, таких как Сосново, северо-запад Карелии и восточная часть области, столбик термометра опускался ниже отметки в минус двадцать градусов Цельсия. Рекордсменом по низким показателям стала местность близ деревни Вознесенье, где зарегистрирована самая низкая температура в регионе — минус 22,5 градуса.

Синоптик объяснил, что циклон, перемещающийся над южными районами Балтийского моря, способствует переносу относительно тёплых воздушных масс и осадков в виде снега в сторону восточной части региона. В результате этого, уже сегодня днем выпавший снег наблюдается в Луге, Кингисеппе и Гатчине, а позже снежные осадки ожидаются и в самом Петербурге.

Несмотря на кратковременное возвращение холодов, пятница обещает оставаться достаточно холодной, с дневной температурой воздуха около -8...-10 градусов. Но уже с субботы ожидается постепенное потепление до -5...-6 градусов, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до -4 градусов.

Комментируя текущую ситуацию, Колесов выразил уверенность, что замерзнуть никому не удастся, несмотря на наличие низких температур.

Фото: Piter.TV