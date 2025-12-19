Температура в Ленобласти опустится до -20 градусов 2 января

Ветер в этот день будет направлением юго-восточным и восточным, сила которого достигнет 7-12 м/с.

В пятницу, 2 января, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с просветами после захода солнца. Дороги могут покрыться слоем льда, создавая угрозу гололедицы. Показатели атмосферного давления постепенно пойдут вниз, сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночной период местами возможны слабые снегопады, а столбик термометра покажет температуру от -20 до -10 градусов. Днём осадков станет чуть больше — пройдут незначительные, местами умеренные снегопады. При этом диапазон температуры составит от -15 до -7 градусов.

Ветер в этот день будет направлением юго-восточным и восточным, сила которого достигнет 7-12 м/с. В прибрежных регионах региона возможно возникновение сильных порывов ветра до 15 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что морозы накроют Петербург 1 января.

Фото: Pxhere; пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС"