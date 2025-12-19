Морозы накроют Петербург 1 января

Прошедшей новогодней ночью город пережил самую холодную ночь нынешней зимы.

Северная столица 1 января окажется под воздействием узкого барического гребня, зажатого циклонами с двух сторон. Это приведет к переменной облачности и локальным осадкам в виде слабого снега. Температура воздуха существенно опустится, оказавшись примерно на 6-7 градусов ниже средних значений для сезона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается, что столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов, тогда как в Ленинградской области температура будет колебаться от -9 до -14 градусов. Юго-восточный ветер сохранит умеренную скорость около 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным, зафиксировавшись на отметке 748 мм рт. ст., что также немного ниже обычного уровня.

Прошедшей новогодней ночью город пережил самую холодную ночь нынешней зимы, достигнув отметки в минус 13,5 градуса.

Фото: Piter.TV