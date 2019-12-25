К 9 мая в Петербурге обновили мосты, связанные с памятными местами

Общая площадь покраски составила порядка 1 тыс. квадратных метров.

В преддверии Дня Победы в Петербурге обновили мосты, которые связаны с памятными местами. Общая площадь покраски составила порядка 1 тыс. квадратных метров, сообщили 8 мая в ГБУ "Мостотрест".

На мосту Народного Ополчения восстановили защитный слой фасада и покрасили перила. Переправа находится недалеко от сквера "Передний Край Обороны", где в 1941-1944 годах проходила линия фронта. На мосту Ветеранов обновили ограждение проезжей части. Рядом проходит Аллея памяти, посаженная в память об обороне Ленинграда. Вдоль нее также расположен вантовый мост. На площади 382 квадратных метра покрасили перильные ограждения, карнизы, фасады и пилоны. А рядом с Южно-Приморским парком были обновлены перила и фасады моста Партизана Германа и 1-го Петергофского моста.

Ранее мы рассказывали о том, что акция "Сад памяти" прошла в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"