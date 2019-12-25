Акция "Сад памяти" прошла в Петербурге

В Северной столице состоялась международная акция "Сад памяти". Об этом рассказали в петербургском комитете по благоустройству 8 мая.

В частности, в Колпино на Октябрьской улице высадили 20 кленов в честь погибших в Великой Отечественной войне. Неподалеку от локации проходила линия обороны Ленинграда. Рощинский сад пополнился 13 березами, которые подарили строительные компании. Участие в озеленении также приняли ветераны и представители администрации Московского района. В сквере Владимира Шалимова посадили 120 декоративных кустарников сирени, форзиции и бересклета. В саду Ивана Фомина разместили 20 елей. Каждое дерево посвящено конкретному человеку: участнику войны, труженику тыла или погибшему родному, чью память хранят в семье. В парке Героев-Пожарных высадили пять берез.

Всего в текущем году свыше 40 локаций "Сада памяти". Посадить дерево можно не только на территориях зеленых насаждений общего пользования, но и на зеленых зонах местного значения. Акцию проводят с 2020 года.

