В Горно-Алтайске открыли мемориал в знак благодарности тем, кто принимал эвакуированных блокадников

В Мемориальном комплексе "Парк Победы" в Горно-Алтайске 8 мая открыли памятник "Благодарный Город-Герой Ленинград – жителям Горного Алтая". По информации телеканала "Санкт-Петербург", губернатор Александр Беглов направил приветствие участникам церемонии.

В годы Великой Отечественной войны более 2 тыс. ленинградцев отправились в Ойротскую автономную область. Архивные документы позволили выявить фамилии 117 военнослужащих, награжденных медалью "За оборону Ленинграда". Также есть сведения о 28 блокадниках, погибших в 1942-1944 годах, местом захоронения которых указан Ленинград. Из них 11 военнослужащих похоронены на Пискаревском кладбище.

Открытый памятник состоит из центрального пилона с символом блокадного Ленинграда и двух гранитных блоков, символизирующих горные вершины Алтая. На лицевой стороне располагаются бронзовые барельефы с изображением защитников города и его эвакуированных жителей. А на обратной стороне размещены памятные тексты на русском и алтайском языках. Эскизный проект подготовлен петербургскими архитекторами Анатолием Черновым и Ладой Черновой, сама композиция создана скульптором Владиславом Маначинским.

