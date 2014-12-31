40-метровый световой столб появится в мемориале Ленинградской битвы

На Градсовете Петербурга представили проект мемориала на Пулковских высотах. Центром композиции станут шесть гранитных стел с мерцающим световым лучом, напоминающим огромный вечный огонь.

В Петербурге на Градостроительном совете рассмотрели проект мемориала, посвященного Ленинградской битве. Комплекс появится на Пулковских высотах. Архитекторы расположили его так, что объект будет отлично видно из самолетов, заходящих на посадку в аэропорт Пулково.

В центре композиции запланирована 40-метровая конструкция. Шесть гранитных стел устремляются в небо, а между ними разместят огромный световой столб. Он будет мерцать, создавая иллюзию пламени. На каждой стеле установят штандарты фронтов, участвовавших в обороне Ленинграда. Вокруг монумента разобьют парк с шестью аллеями, названными именами фронтов. Также построят выставочный павильон и отдельный музей с панорамой битвы.

Без критики не обошлось. Экспертам не понравилась организация подъезда, парковки и подходов. Котельную разместили прямо на входе в парк. Авторы пообещали учесть замечания. На нетривиальный вопрос о скейтерах, которые могут захотеть скатиться по гладким лучам мемориала, авторы ответили, что толщина гранита в нижней части достигает 5 метров, поэтому разрушить его не удастся.