В Петербурге обновят дороги к военным мемориалам

В Санкт-Петербурге приведут в нормативное состояние ряд ключевых магистралей, ведущих к памятникам и мемориальным комплексам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Работы пройдут в 2026 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Калининском районе обновят покрытие на проспекте Непокорённых и Меншиковском проспекте — дорогах, по которым горожане и гости города добираются к Пискарёвскому мемориальному кладбищу. Это одно из крупнейших мест захоронения жертв блокады и бойцов Ленинградского фронта: здесь в братских могилах покоятся сотни тысяч человек.

В Пушкинском районе ремонт затронет Петербургское шоссе на участке от Витебского проспекта до Пулковского шоссе. Эта трасса ведёт к воинским захоронениям и сохранившимся оборонительным сооружениям времён войны.

В Выборгском районе работы развернутся на Большом Сампсониевском проспекте. Здесь обновят асфальт и частично приведут в порядок тротуары. Магистраль проходит рядом с несколькими памятными местами, среди которых монументы военным медикам, ополченцам и герою войны Александру Матросову.

В Петродворцовом районе в нормативное состояние приведут участок Морской улицы — от Балтийской улицы до Ораниенбаумского шоссе. Дорога обеспечивает подъезд к Мартышкинскому братскому кладбищу.

В Красносельском районе ремонт запланирован на Петергофском шоссе. Помимо проезжей части, обновят и пешеходную инфраструктуру. Это направление ведёт к памятнику Защитникам Ленинграда и объектам Зелёного пояса Славы.

Обновление таких маршрутов — не только вопрос транспортной доступности, но и часть работы по сохранению исторической памяти. Речь идёт о том, чтобы сделать посещение мемориалов удобным и безопасным для всех, кто хочет отдать дань уважения защитникам города.

Фото: КРТИ