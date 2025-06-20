На Ржевской площади 25 яблонь назвали именами Героев Советского Союза

Деревья высадили в прошлом году в рамках акции "Сад Памяти".

В Красногвардейском районе Петербурга 25 яблонь, высаженных на Ржевской площади в рамках акции "Сад Памяти", получили имена Героев Советского Союза.

Как сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района, в преддверии Дня Победы в сквере установили информационный стенд с именами героев, связанных с районом или покоящихся на Большеохтинском и Пороховском кладбищах. Часть имён предложили сами жители в комментариях к посту главы района Андрея Хорта.

Возле каждой таблички размещён QR-код: отсканировав его, можно узнать подробности о жизни и подвигах героя в группе "80 лет Великой Победе — Красногвардейский район". Станция Ржевка, рядом с которой находится площадь, в годы войны была важным стратегическим транспортным узлом — здесь начинался сухопутный участок Дороги жизни, связывавшей блокадный Ленинград с большой землёй.

Ранее Piter.TV сообщал, что безымянный сад на территории ансамбля "Ильинская слобода" получил имя в честь Георгия Победоносца.

Фото: ВКонтакте / Администрация Красногвардейского района