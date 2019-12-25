В рамках акции "Сад памяти" в Ленобласти высадили более 210 тыс. деревьев

Проведены работы по благоустройству памятников, высажены мемориальные насаждения и аллеи.

В Ленобласти в этом году 4 тыс. человек поучаствовали в акции "Сад памяти", всего высажено 212,1 тыс. деревьев. Об этом рассказали в администрации региона 4 июня.

Председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов подчеркнул, что такие мероприятия не только помогают восстановить леса, но и объединяют людей вокруг важных ценностей. Проведены работы по благоустройству памятников, высажены мемориальные насаждения и аллеи, создан геоглиф "ПОБЕДА", заложено 62 гектара леса во всех 19 лесничествах.

"Сад памяти" был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно участники высаживают порядка 30 млн деревьев по всей стране.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтируют улицы, ведущие к памятникам в честь героев ВОВ и жителей блокадного Ленинграда.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти