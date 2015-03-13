В Армашевском сквере высадили деревья

В рамках традиционной акции "Сад памяти" были высажены 38 деревьев, посвящённых годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Армашевском сквере, в рамках традиционной акции "Сад памяти" были высажены 38 деревьев, посвящённых годовщине начала Великой Отечественной войны. Эта информация поступила из пресс-службы администрации Красногвардейского района Северной столицы.

Территория сквера пополнилась семью шарами из ивовых ветвей, десятью краснокорневыми кленами и двадцатью одной мелколистной липой. Каждая молодая поросль служит символом почтения к павшим героям военных сражений.

Масштабная международная инициатива "Сад памяти" стартовала в 2020 году по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина, который собственноручно посадил первое памятное дерево на Ржевском мемориале. На сегодняшний день число высаженных деревьев достигло отметки более 130 миллионов единиц, объединяя народы мира в единой благодарности героям той страшной войны.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района