В Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил проект строительства современной школы на территории предприятия "Ручьи" (участок 117) в Красногвардейском районе. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1550 учащихся, возведёт компания "Дальпитерстрой" по заказу ООО "Возрождение". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".
Ключевые особенности проекта:
– Просторные учебные кабинеты
– Два бассейна для занятий плаванием
– Многофункциональные спортивный и актовый залы
– Современная библиотека с медиацентром
– Центр детских инициатив для внеклассной работы.
Здание школы имеет оригинальную планировку, позволяющую большинству помещений иметь панорамный вид на реку Охту и зелёные зоны. Центральный блок, выполненный из серого кирпича с витражным остеклением, станет архитектурной доминантой, контрастируя с белыми оштукатуренными фасадами остальных частей здания.
На пришкольной территории предусмотрены:
– Игровые и спортивные площадки
– Зоны отдыха для учащихся
– Парковочные места
– Озеленённые участки.
Новая школа существенно улучшит образовательную инфраструктуру Красногвардейского района и создаст комфортные условия для обучения и развития детей.
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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
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