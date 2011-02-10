В Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту

Здание школы имеет оригинальную планировку, позволяющую большинству помещений иметь панорамный вид на реку Охту и зелёные зоны.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил проект строительства современной школы на территории предприятия "Ручьи" (участок 117) в Красногвардейском районе. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1550 учащихся, возведёт компания "Дальпитерстрой" по заказу ООО "Возрождение". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Ключевые особенности проекта:

– Просторные учебные кабинеты

– Два бассейна для занятий плаванием

– Многофункциональные спортивный и актовый залы

– Современная библиотека с медиацентром

– Центр детских инициатив для внеклассной работы.

Здание школы имеет оригинальную планировку, позволяющую большинству помещений иметь панорамный вид на реку Охту и зелёные зоны. Центральный блок, выполненный из серого кирпича с витражным остеклением, станет архитектурной доминантой, контрастируя с белыми оштукатуренными фасадами остальных частей здания.

На пришкольной территории предусмотрены:

– Игровые и спортивные площадки

– Зоны отдыха для учащихся

– Парковочные места

– Озеленённые участки.

Новая школа существенно улучшит образовательную инфраструктуру Красногвардейского района и создаст комфортные условия для обучения и развития детей.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре