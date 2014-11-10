В Парголово построят современную поликлинику на 340 посещений в смену

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового амбулаторно-поликлинического центра в посёлке Пригородный (Парголово). Медицинское учреждение рассчитано на 340 посещений в смену и будет оснащено современными отделениями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Основные особенности проекта:
– Отделение медицинской реабилитации с бассейнами
– Информационно-аналитический блок
– Круглосуточный травмпункт
– Физиотерапевтическое и стоматологическое отделения
– Приёмно-смотровые боксы
– Отделение скорой медицинской помощи
Организация пространства:
– Раздельные входы для детского отделения, травматологии и скорой помощи
– Открытые регистратуры в детском отделении и травмпункте
– Специальные парковочные зоны, включая места для машин скорой помощи
Проект разработан компанией "БалтИнвест-Проект". Новая поликлиника значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей Парголово и близлежащих территорий.
Тем временем в Калининском районе достраивают поликлинику на 600 посещений в смену.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
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