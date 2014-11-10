В Парголово построят современную поликлинику на 340 посещений в смену

Проект разработан компанией "БалтИнвест-Проект".

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового амбулаторно-поликлинического центра в посёлке Пригородный (Парголово). Медицинское учреждение рассчитано на 340 посещений в смену и будет оснащено современными отделениями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Основные особенности проекта:

– Отделение медицинской реабилитации с бассейнами

– Информационно-аналитический блок

– Круглосуточный травмпункт

– Физиотерапевтическое и стоматологическое отделения

– Приёмно-смотровые боксы

– Отделение скорой медицинской помощи

Организация пространства:

– Раздельные входы для детского отделения, травматологии и скорой помощи

– Открытые регистратуры в детском отделении и травмпункте

– Специальные парковочные зоны, включая места для машин скорой помощи

Проект разработан компанией "БалтИнвест-Проект". Новая поликлиника значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей Парголово и близлежащих территорий.

Тем временем в Калининском районе достраивают поликлинику на 600 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре