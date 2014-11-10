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В Парголово построят современную поликлинику на 340 посещений в смену
Сегодня, 13:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово построят современную поликлинику на 340 посещений в смену

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Проект разработан компанией "БалтИнвест-Проект".

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового амбулаторно-поликлинического центра в посёлке Пригородный (Парголово). Медицинское учреждение рассчитано на 340 посещений в смену и будет оснащено современными отделениями. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Основные особенности проекта:

– Отделение медицинской реабилитации с бассейнами
– Информационно-аналитический блок
– Круглосуточный травмпункт
– Физиотерапевтическое и стоматологическое отделения
– Приёмно-смотровые боксы
– Отделение скорой медицинской помощи

Организация пространства:

– Раздельные входы для детского отделения, травматологии и скорой помощи
– Открытые регистратуры в детском отделении и травмпункте
– Специальные парковочные зоны, включая места для машин скорой помощи

Проект разработан компанией "БалтИнвест-Проект". Новая поликлиника значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей Парголово и близлежащих территорий.

Тем временем в Калининском районе достраивают поликлинику на 600 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: парголово, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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