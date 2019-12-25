Жилой комплекс в Парголово остается частично без воды

Работы продолжаются, уже наблюдается снижение уровня подтопления в подвалах.

Прокуратура Выборгского района Петербурга проводит проверку в связи с отсутствием воды и подтоплением подвалов в домах жилого комплекса Parkolovo в Парголово. Они находятся в управлении ООО "УК "Дримлайн".

В настоящее время принято решение о подключении насосной станции для обхода проблемного участка и устранения засора. Работы продолжаются, уже наблюдается снижение уровня подтопления.

По корпусам 1, 2, 3, 5 коммунальные услуги частично восстановлены. Работы по локализации технологического нарушения остаются на контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Все началось еще 14 октября. Известно, что в домах живут около 10 тыс. человек. В квартирах чувствовался неприятный запах, в затопленных подвальных помещениях расположены кладовки. "Водоканал" направлял потерпевшим цистерны с питьевой водой.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти выявили превышение нормы загрязнения воды в ресурсном центре.

Фото: Piter.TV