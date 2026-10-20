  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:08
131
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово сгорели частный дом и сарай

0 0

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Выборгском районе произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Осиновой улице в Парголово поступила спасателям 20 октября в 08:38. В одноэтажном жилом доме размером 10 на 10 метров и сарае 6 на 11 метров полыхало по всей площади. В 09:26 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что ночью произошел крупный пожар в деревне Яльгелево Ломоносовского района. Огонь практически полностью уничтожил металлический склад, где хранились краски. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: парголово, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии