Пожар в Ломоносовском районе: сгорел склад с красками

Информации о пострадавших не поступало.

Крупный пожар произошел в ночь на 20 октября в деревне Яльгелево Ломоносовского района. Загорелся склад с красками, сообщила пресс-служба Леноблпожспаса.

Сообщение о возгорании поступило в 01:11 Огонь практически полностью уничтожил металлический склад, где хранились краски. Кроме того, в двух соседних складских помещениях сгорела неустановленная партия готовой упаковочной продукции.

В ликвидации пожара участвовали сотрудники 134‑й, 153‑й и 103‑й пожарных частей Гатчинского отряда "Леноблпожспас", служба пожаротушения "Леноблпожспас", а также 42‑я и 57‑я пожарно‑спасательные части ГУ МЧС по Ленинградской области.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что из горящего дома на улице Коммуны в Петербурге эвакуировали 12 человек.

Фото: пресс-служба Леноблпожспаса