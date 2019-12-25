Из дома на улице Коммуны в Петербурге эвакуировали 12 человек из-за пожара

Пожар в доме на улице Коммуны в Петербурге ликвидировали за час.

В доме № 40 на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 17:06.

В трехкомнатной квартире горела обстановка в комнате и коридоре. Общая площадь возгорания составила 19 кв. метров. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек.

По информации регионального управления МЧС, сведения о пострадавших не поступали. Пожар ликвидировали в 18:20. В тушении участвовали 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина возгорания уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV