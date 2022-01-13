В Калининском районе достраивают поликлинику на 600 посещений в смену

Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

На территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом, Бестужевской улицей и Кушелевской дорогой, участок 77, на завершающей стадии находится строительство многопрофильного лечебно-профилактического учреждения для взрослых на 600 посещений в 2 смены. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Сейчас завершаются отделочные работы (готовность 92%), ведутся пусконаладочные работы инженерных систем и благоустройство территории.

На первом этаже находятся вестибюль, кабинеты специалистов, отделения лучевой диагностики, физиотерапии и ЛФК, а также инфекционный блок с отдельным входом. Второй и третий этажи отведены под хирургическое, терапевтическое, онкологическое, эндоскопическое отделения, отделение функциональной диагностики и административные помещения.

На территории появится зона отдыха, парковка на 35 машиномест (включая 4 места для маломобильных граждан) и закрытая контейнерная площадка.

Детский сад на Дунайском проспекте планируют достроить до сентября 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"