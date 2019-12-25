Детский сад на Дунайском проспекте планируют достроить до сентября 2025 года

Внутри расположатся 6 групповых ячеек для 120 детей.

На Дунайском проспекте (участок 1) на завершающем этапе находится строительство трехэтажного детского сада на 120 мест. Уже скоро он откроет свои двери для малышей от 1,5 до 7 лет, сообщил портал "Строительный Петербург".

Внутри расположатся 6 групповых ячеек. Также предусмотрен бассейн с подогреваемым полом, просторный пищеблок и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и развивающие кружки. Для лиц с ограниченными возможностями сделана доступная среда (пандусы, широкие проходы).

Во дворе расположатся яркие игровые площадки, спортивная зона, удобный навес для колясок.

На объекте завершается внутренняя отделка, монтируются инженерные систему, укладывается безопасное резиновое покрытие. Инвестор планирует сдать объект до сентября 2025 года.

Ранее на Витебском проспекте достроили детский сад для 142 детей.

Фото: портал "Строительный Петербург"